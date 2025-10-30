レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが、豪華メンバーでゴルフを楽しむ様子を披露し反響を呼んでいる。吉田さんは２９日に自身のインスタグラムを更新。「先日はこのメンバーで楽しいゴルフアスリートの中に高島礼子さんを迎えて」と書き出し、女優の高島礼子、元サッカー日本代表の石川直宏さんと田中隼磨さんとの４ショットなどを多数公開した。続けて「礼子さん、私達と同じペースで回られて本当に凄い」と記し、「礼