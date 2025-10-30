ワールドシリーズ第3戦は延長18回死闘に2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に2-6で敗れ、通算2勝2敗となった。前日の第3戦は延長18回死闘の末、フレディ・フリーマン内野手のサヨナラ本塁打で勝利。大喜びのエンリケ・ヘルナンデス外野手の姿が爆笑を呼んでいる。延長18回にもつれ込んだ27日（同28日）の第3戦。最後はフリーマンが