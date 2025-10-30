3年連続参戦となるジャスティンパレスはCWコース単走で4F52秒4〜1F11秒8。軽快な脚さばきでしまいを伸ばした。杉山晴師は「使っていた時と比べると走りのバランスは休み明けの感じがします」としつつも「一昨年2着、昨年4着と（休み明けで）走っているので実戦に行けば大丈夫だと思います」と前を向いた。「6歳でいい状態が変動なく続いている感じ」と好気配を伝えた。