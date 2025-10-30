コスモキュランダは坂路で自己ベストとなる4F51秒9をマーク。ラスト1Fを12秒1にまとめ、僚馬マーゴットリック（2歳新馬）に1馬身先着した。加藤士師は「前に馬を置いて動きは良かった。（調教が）動く馬とはいえ、相手を楽にかわしていった。前走（オールカマー8着）より全然状態はいい」と上積みを実感。「展開がうまくはまってくれれば」と一発に期待した。