クイーンズウォークは中内田師を背にCWコースへ。大きなストライドで大外を駆け抜け、5F68秒8〜1F11秒3をマークした。福永助手は「いつも通りの調整で順調な仕上がり」と満足げ。前走（新潟記念）は馬場入場時に転倒のアクシデントがあって競走除外。「打撲していたので放牧先でチェックしてもらってから回復を待っての立ち上げ。帰厩後は影響なく進められている」と伝えた。