ブレイディヴェーグはWコース単走でラスト1F11秒0と鋭伸。1週前追いに続き2週連続で手綱を握った戸崎は「併せ馬だと力んでしまうので単走で。良かったと思います」と動きに納得した。舞台は5戦3勝と好成績を残している府中に替わる。「ベストの距離は分からないが、いつも東京では強い競馬をしている。道中力ませないように競馬をしてどれだけ伸びてくれるか」と末脚に懸けた。