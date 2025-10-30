昨年3着ホウオウビスケッツはWコースで併せ馬。軽快な走りで5F65秒9〜1F11秒5をマークし、馬なりで僚馬カラマティアノス（3歳オープン）に併入した。奥村武師は「1週前も当週も攻め抜く調整ができた。ビシバシやる必要はないが、全体としてはしっかり時計が出ている。ウッドチップの入れ替え中で走りにくい状態の中でも上々の時計で最後まで動けていた」と好感触を伝えた。