エコロヴァルツは坂路単走で4F54秒8〜1F12秒6。時計は地味でも活気がにじみ出ている。牧浦師は「無理せず最後まで力強く走れていた。レコードが続いて状態が回復し切れていない中での一戦だった前走（中京記念4着）より明らかにいい状態」と上昇ぶりを伝える。東京は3度走って24年共同通信杯の5着が最高だが、「東京が合わないとは思っていない」と意に介していなかった。