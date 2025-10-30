ＤｅＮＡからドラフト２位指名された東洋大・島田舜也投手（２２）が２９日、同３位の宮下朝陽内野手（２１）とともに、埼玉・川越市内の同大学で指名あいさつを受けた。最速１５５キロの右腕は「１６０キロを目指したい気持ち？あります。ＭＡＸというよりかは、１６０キロに近い平均を目指しています」と目標を口にした。たくましく鍛え上げられた下半身。太もも回りは何と６８センチといい、制服のズボンはパツパツ。「体を