阪神にドラフト３位指名された岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が２９日、同大学キャンパス内で畑山統括スカウト、東編成ディレクター、平塚担当スカウトから指名あいさつを受けた。筑波大野球部で学んだデータ重視の野球と俊足巧打のプレースタイルを生かし、盗塁王の獲得を誓った。韋駄天（いだてん）の系譜を継ぐ、新たな男が現れた。スカウト陣からのあいさつを受けた岡城は「これからプロの世界に飛び込むんだなという覚