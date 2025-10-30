キックボクシングの新イベント「ＧＯＡＴ」（３０日、後楽園ホール）の前日計量が２９日に行われ、メインの那須川龍心（１９）は５３・４キロ、対戦相手のチャラームダム（タイ）はリミットの５３・５キロでクリアした。龍心は「過去イチ調子もいい。（主戦場のＲＩＳＥと）違う団体やルールに挑戦しているが、自分が本物だと証明する」と闘志。大会２日後に地上波放送も決まっており「大会をゼロから１に変える責任感がある。