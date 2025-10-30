札幌・中央警察署は2025年10月29日、傷害の疑いで札幌市中央区に住む自称・飲食店従業員の男（22）を逮捕しました。男は10月24日午前4時10分ごろから26日午後7時40分ごろまでの間、20代女性の手に火が点いたタバコを押し付ける暴行を加え、けがさせた疑いがもたれています。女性が「交際相手にやけどをさせられた」と警察へ相談し、事件が発覚しました。女性は軽傷です。警察によりますと、男と女性は同居していて、女性には他にも