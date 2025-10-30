Ｊ１神戸のＦＷ大迫勇也（３５）が２９日、リーグ３連覇へ厳しい状況ながら「諦められない。残り少ないけどすべて勝つ気持ちでいます」と残り３試合全勝を誓った。前節の２６日・新潟戦は大迫の２得点でリードしたが、追いつかれ痛恨のドロー。首位・鹿島と勝ち点５差の４位と苦しい状況に置かれている。この日はチームの学校訪問事業「ＧＯＡＬｆｏｒＳＭＩＬＥプロジェクト」で神戸市立東町小学校を訪れ、６年生１００