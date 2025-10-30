巨人の２軍打撃コーチとして大田泰示氏（３５）が入閣した。０８年ドラフト１位で東海大相模から巨人に入団し、日本ハム、ＤｅＮＡで通算８４本塁打。昨年、現役引退して今季はジャイアンツアカデミーのコーチを務めていた。吉村編成本部長は「２軍は特に右の長距離砲が多く在籍する。そこはレベルを上げながらやってほしい」とルーキーの竹下やドラフト６位で指名した浦和学院・藤井ら長距離砲の育成に期待を寄せた。また、巨