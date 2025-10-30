Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２９日、次節のアウェー・いわき戦（１１月２日）向けて静岡・焼津市内で公開練習。札幌大出身のルーキーＤＦ中村涼が「スピードを生かしたい」と活躍を誓った。前節（２５日）の甲府戦は０―１の後半３６分から出場した。「サッカー人生で初めてだった」という左ウィングバックに入ったが、その２分後に左サイドを抜け出してパスを受け、ゴール前へ速いクロス。これが相手のオウンゴールを誘った。試合は１