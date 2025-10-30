◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）ここぞの場面で真価を発揮した。６回２死二塁。代打のコールにソフトバンク・近藤は覚悟を決めた。「絶対に一振りで仕事をしよう」。見逃せばボールかという内角低めのツーシームを持ち前のバットコントロールでコンタクト。打球はゴロで一、二塁間を破った。勝利を呼び込む適時打に「プレッシャーはありましたけど、いい結果になってよかった」