Ｊ２磐田は２９日、静岡・磐田市内で次節のホーム・長崎戦（１１月２日）に向け調整した。前節の愛媛戦（２６日）で移籍後初得点したＭＦブラウンノア賢信が、２戦連発で自身のＪ２通算５０試合目を飾ることを誓った。愛媛戦は今夏加入後初先発。前半４５分、縦パスに抜け出して貴重な先制ゴールを放り込むなど、３―１の勝利に貢献した。「点を取るためにやってきた。やれる自信はあったし、口だけじゃないことを証明したかっ