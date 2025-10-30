６２歳の人気女優が、雰囲気激変のサングラス姿を披露した。２９日までに自身のインスタグラムを更新し「ｃｕｒｒｅｎｔｆａｖｅ」と投稿し、お気に入りのアイテムを着用。ミント色のパーカーに、個性的なサングラスをつけて見せた。女優の麻生祐未だ。妖艶なイメージから一変し、フォロワーは「かっこいい」「ゆみさん、とっても素敵です」「キマッテいます」の声を寄せた。数々の人気作に出演してきた麻生。特にＮＨＫ