「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）白球を見上げながらソフトバンク・山川は“覚醒”を確信した。タカ党の歓声と虎党の悲鳴が入り交じる中、山川は堂々とダイヤモンドを一周。両手を広げて掲げる十八番の決めポーズ「どすこい」を再び聖地で披露した。二回先頭。高橋の直球を完璧に捉えた。打球は高々と舞い上がり、バックスクリーンのど真ん中に飛び込む先制ソロ。「どうかな