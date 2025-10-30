巨人は２９日、ジャイアンツタウンスタジアムなどで秋季キャンプを開始。０６年から５年間在籍したイ・スンヨプ氏（４９）が臨時コーチとして合流した。阿部監督の招待で実現し「１５年ぶりにジャイアンツのユニホームを着るのでうれしい」と喜びを表した。キャンプ初日はフリー打撃など熱視線を送り「リチャード選手のパワーはすごい。佐々木選手もパワーがあって、打撃がスゴく良い」とチームの印象を語っていた。