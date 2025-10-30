巨人は２９日、来季のコーチングスタッフを発表した。来季はヘッドコーチを置かずオフェンス、ディフェンス、バッテリーの３部門に分けてそれぞれにチーフコーチを配置。１軍から３軍の各部門コーチと連携してチーム強化を図っていく方針だ。未定の２軍監督と２軍バッテリーコーチは決まり次第、発表される。リーグ連覇を逃し、阪神に独走Ｖを許した反省を踏まえ、首脳陣の大改革を行った。阿部監督は「しっかり情報共有するた