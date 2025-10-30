ショウナンカリス（加藤士）は坂路併せ馬で最終調整した。強めに追われ4F53秒6〜1F12秒6をマーク。僚馬シェーロドラート（2歳新馬）に2馬身遅れたが、加藤士師は「相手は動く馬なので問題ない。順調です」と万全をアピールする。初の1400メートルについては「対応できる。うまく流れに乗れれば面白い」と条件替わりを前向きに捉えた。