鈴木農相が就任早々、コメの増産路線をわずか２か月余りで修正するとは尋常ではない。消費者目線を欠いた政策へ後戻りさせてはならない。鈴木氏は、石破前政権の増産方針について「生産現場は大変な戸惑いを覚えている」と述べた。農家は、コメ余りで来年の米価が暴落するのではと心配している、とも指摘した。増産路線について「見直しと捉えるのであれば、見直しになる」とも語っている。石破前首相は８月の関係閣僚会議