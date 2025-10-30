選挙演説中の元首相が銃撃された事件は、社会に深い傷を残した。裁判を通じて、どのような教訓をくみ取れるのか。犯行に至る経緯や背景を詳細に解明してほしい。安倍晋三元首相が銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告の裁判員裁判が奈良地裁で始まった。被告は２０２２年７月、奈良市で参院選の応援演説中だった安倍氏を手製の銃で撃って殺害したとされる。被告は初公判で「全て事実です。私がしたこ