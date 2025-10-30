函館2歳S2着以来のブラックチャリス（武幸）は浜中を背にCWコースで4F51秒4〜1F11秒5をマーク。僚馬2頭の最内から先着した。感触を確かめた浜中は「先週もしっかりやっているので、サラッと追い切って動きは良かった」とうなずく。デビュー2戦の千二から距離は1F延長となるが「背が伸びて体重も増えて順調に成長している。千二向きだが、千四まではこなせる。完成度の高さを生かしたい」と重賞初Vに燃える。