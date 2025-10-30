［人口危機］＜１＞日本の人口減少が加速している。１月時点の総人口は１億２４３３万人。４５年後の２０７０年には８７００万人になると推計される。急速な人口減少は、日本社会の維持も困難にしかねない。深刻化する人口危機への対応策を探る。◇「先々のことが不安で、『２人目は難しいかもね』と夫と話している」秋田市の主婦（３７）は、公園で遊ぶ長男（１）を見つめながら、こうこぼした。急激な物価高に頭を悩ませ