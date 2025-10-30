今、どの本が「読まれているか」――。「ビルボードジャパン」を運営する阪神コンテンツリンク（大阪）は１１月６日から、書店での売り上げに、図書館での貸出数なども加味した総合的なブックチャートを開始する。ヒットの可視化を目指す新たな試みで、既刊本が再注目されるきっかけにもなるかもしれない。新しい本のチャートの名称は「ＪＡＰＡＮＢｏｏｋＨｏｔ１００」。現在、本のランキングは書店や出版取次が把握し