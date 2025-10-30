りんどう賞2着メイショウハッケイ（本田）が意欲的な最終追い。CWコースでダンツシタン（2歳1勝クラス）を目標に直線は内に入れ、6F83秒2〜ラスト1F11秒6の時計で半馬身先着した。本田師は「後ろから行って併せる形。良かったと思う。いい状態」と満足げ。続けて「前走は逃げた馬が残るスロー。それでもよく追い上げた。しまいは確実に伸びて来るから」と期待十分に送り出す。昨年の当レースを制した僚馬ダンツエランに続く連