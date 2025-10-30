昭和歌謡が流れる中、黙々とバットを振り続けた。ロッテの都城キャンプが２９日に初日を迎え、１０時半に練習を開始し、終わったのは午後５時半過ぎ。７時間超の猛練習となった。午後４時過ぎからの室内練習場での打撃練習では、７０、８０年代の名曲をセレクト。テーマの「昭和のキャンプ」を想起させた。サブロー監督（４９）は「伝統の伊東キャンプを超えるようなキャンプをできたら」と、巨人・長嶋監督が７５年に敢行した