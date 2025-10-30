2歳牝馬重賞「第30回ファンタジーS」の追い切りが東西トレセンで行われ、天皇賞・秋に出走するミュージアムマイルの半妹フェスティバルヒル（四位）がCWコースで抜群の動きを見せた。アレナパラシオ（4歳2勝クラス）を5馬身追走し直線は内から並びかけると、瞬時にちぎって6馬身先着。6F83秒7〜1F11秒3の好時計をマークした。四位師は「最後伸ばしてくれという指示通り。馬はひと回り大きくなっている。精神的にも肉体的にも余