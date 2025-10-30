▼アンヘリータス（吉村師）先週併せ馬でやっているので、今日は単走。カイバも上がらず仕上げやすい。自在性がある。▼シラヌイ（高橋亮師）追い切りは動くタイプ。スピードがあるし、ためも利く。テンションが上がっていたが、短期放牧に出して落ち着いてきた。▼ナオミライトニング（宮内助手）テンションが高いので、ソフトに調整。前走はレースまでにパニックになった。当日の落ち着き具合が鍵になる。▼ファムマルキ