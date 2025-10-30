「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）敗戦の中でも、阪神・近本のバットが光った。重苦しい空気をなんとか払拭しようと粘った。止まらない快音が、次戦への希望となった。大津に対し１打席目は見逃し三振、２打席目は空振り三振に倒れたが、ここから立て直すのが近本だ。２点を追う五回２死。２ボールから右腕の１４５キロ直球をはじき返した。中前へ運び、決して３人では終わら