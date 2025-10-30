「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は第４戦が行われ、セ・リーグ覇者の阪神は２−３の惜敗。ソフトバンクに日本一へ王手をかけられた。３点を追う八回に、佐藤輝明内野手（２６）が球団最長となる４試合連続打点をマークするなど、１点差に迫ったが及ばず。ここからの日本一確率はわずか４％と崖っぷちに立たされたが、まずは甲子園で一勝を挙