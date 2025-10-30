新潟県阿賀町で地元の高校生が考え、自ら調理した特別な弁当が販売されました。取り組みを通じ、生徒たちは地域の人と関わりながら地元への理解を深めていました。 10月28日、阿賀町の温泉施設で販売されていたのは、地元の阿賀黎明高校の2年生が作った弁当です。この特製の弁当には、阿賀町の特産である“エゴマ”や“キノコ”などがふんだんに使われています。さらに、こんな特徴も…【生徒】「ハンバーグは豆腐を使い、