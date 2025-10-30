10月29日、新潟市西区の畑で収穫されていたのは秋の味覚『カボチャ』。すずまさ農園で栽培しているブランドかぼちゃikka（イッカ）は1個4000円前後と一般的なものに比べ高級です。【すずまさ農園 堀美鈴さん】「とても手間暇かけて作っているので、私たちの愛情もいっぱいこもっているかなと思う」その価格を裏切らないおいしさを実現するため、栽培には強いこだわりがあります。【長谷川珠子アナウンサー】「一般的なカボチ