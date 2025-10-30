「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）いよいよ崖っぷちに追い込まれた。ホームの甲子園から仕切り直すはずが悪夢の３連敗。阪神・藤川監督は「明日まず１試合、しっかりとチャレンジしていくことですね」と声を振り絞ったが、悔しさいっぱいの黒星だ。また山川に打たれた。二回、先発・高橋がバックスクリーンへ先制ソロを被弾。２戦目は岩貞が３ラン、３戦目は才木が同点ソロを