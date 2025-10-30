日に日に寒さが増し、食卓で鍋を囲む機会が増えてくる季節ですが、その鍋料理に欠かせない長ネギの出荷が新潟県長岡市で最盛期を迎えています。猛暑を乗り越えた今年の『やわ肌ネギ』。おすすめの選び方を聞きました。 秋が深まる中、出荷の最盛期を迎えているのが長岡産の長ネギ『やわ肌ネギ』です。長岡市のJAえちご中越の倉庫には、10月29日も朝から生産者が大切に育てた長ネギが運び込まれ、根っこや葉っぱを切り落としたあと