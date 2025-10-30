◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は甲子園で第４戦が行われ、ソフトバンクが３―２で阪神を振り切り、３連勝で５年ぶりの日本一に王手をかけた。山川穂高内野手（３３）が２回、３試合連続本塁打となる先制ソロ。短期決戦の流れをたぐり寄せ、柳町の犠飛と代打・近藤の適時打で加点した。阪神は佐藤輝明内野手（２６）が８回、１９８５年のバー