※経済指標 ＊米中古住宅仮契約件数（9月）23:00 結果0.0％ 予想1.2％前回4.2％（4.0％から修正）（前月比） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23:30 原油-685.8万（4億1597万） ガソリン-594.1万（2億1074万） 留出油 -336.2万（1億1219万） （クッシング地区） 原油+133.4万（2257万） ＊（）は在庫総量 ＊FRB政策金利 30日3:00 結果3.75～4.00％ 予想3.75～4.00％前