広島・秋季練習に今秋初めて合流した常広は打者7人で安打性4本ながら、30球を投げた。「直球はほぼ前に飛ばされなかった。そこは良かった」という右腕だが、新井監督は「腕はしっかり振れていたように見えた。ただ持っているものを考えたら満足していない」ときっぱり。若ゴイに向け「今までチャンスがあっても来年はそうはいかない。投手も野手も新人が毎年入ってくるから、与えられたところで良いものを見せてくれないと、優