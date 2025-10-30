オリックスのドラフト４位・札幌日大の窪田が北海道北広島市内の同校で指名あいさつを受け、“超人スタイル”で3冠王を目指すことを誓った。1メートル85、88キロと恵まれた体格を持つ大型野手は「超人と言われるぐらい身体能力が素晴らしい方。そういう選手になっていきたい」と球団OBの糸井嘉男氏を理想像に掲げた。投打二刀流として注目されたが、プロでは野手として勝負する方針。「3冠王は目指したい目標」と大志を抱いた