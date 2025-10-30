アメリカで政府機関の一部閉鎖からまもなく1か月を迎える中、給与の支払いが止まった政府職員らを対象に食料の無料配布が行われています。アメリカ議会では、与野党の対立により予算案が議会を通過せず、政府機関の一部閉鎖がおよそ1か月間続いていて、およそ73万人の政府職員に給与が支払われていません。こうした中、首都・ワシントン近郊では29日、経済的な助けが必要な人に無料で食料を提供する「フードパントリー」が政府職員