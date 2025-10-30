中日の契約更改交渉が名古屋市内でスタートし、森駿は20万円増の年俸620万円で更改した。桐光学園（神奈川）で高校通算48本塁打をマーク。1年目の今季は9月23日ヤクルト戦でデビューし、プロ初安打も記録した将来の主軸候補は来季目標に「開幕1軍を狙う。必要とされている部分はそこ（本塁打）だと思うので、まず1本」と開幕1軍＆プロ1号を掲げた上で「来年はもう新人ではないので。しっかりやっていく」と言葉に力を込めた。