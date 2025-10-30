オリックスから戦力外通告を受けた本田圭佑投手（32）が29日、今季限りで現役を引退することを明かした。「めちゃくちゃ本当に幸せなプロ野球人生でした。最後まで全く悔いなく、やりきれた。いろんな選択肢を考えて、最終的には迷いなく決断できました」15年ドラフト6位で西武に入団し、24年オフの現役ドラフトでオリックスに移籍。今季は9試合の登板で防御率6・39にとどまり、7月27日以降は2軍での調整を続けていた。「