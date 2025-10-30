「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）無念のマウンドとなった。自身日本シリーズ初登板となった先発の阪神・高橋は、打球を受けて負傷降板。４回１／３を２失点という結果に「（相手が）強いと思いますけど、自分の問題かなと思います。情けないです」と悔しさをにじませた。キーマンに、またやられた。二回、山川に甘く入った直球を捉えられ、バックスクリーンへ先制ソロを被弾