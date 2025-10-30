広島・マツダスタジアムの秋季練習でシート打撃があり、ソフトバンク・モイネロ似の左腕が投球でも話題をさらった。11日に初来日したドミニカ共和国・カープアカデミーの練習生・アリアで、最速149キロの直球とモイネロばりのカーブを軸に、打者9人に対して安打性1本でまとめた。ツインズのルーキーリーグに在籍経験がある24歳は「モイネロ？日本に来てから言われる。顔と体が似ているみたい」とニヤリ。新井監督は「いいカー