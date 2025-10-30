「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）阪神は３連敗で後がなくなった。０−３の八回に佐藤輝の中前適時打で１点を返し、続く大山の内野ゴロの間に加点したが、追い上げは及ばなかった。日本シリーズ初登板の高橋は４回１／３を２失点で敗戦投手となった。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は「迷いが見える選手がいた」と指摘した。◇◇悔しい敗戦でした。本当に惜しか