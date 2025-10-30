チェコサッカー協会は10月15日、同国代表のイワン・ハシェック監督の解任を発表した。チェコ代表は、10月の北中米ワールドカップの欧州予選で、ホームでのクロアチア戦でスコアレスドローに終わると、続くアウェーでのフェロー諸島戦に１−２でまさかの敗戦。その時点でのFIFAランキング136位で、わずか人口５万5000人の小国に敗れ、１位での本大会出場は厳しい状況となったのが決定打となった。現役時代はJリーグでもプレー