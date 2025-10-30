北海道釧路町の交差点で赤信号を無視して走り回り、交通の危険を生じさせた疑いで１７歳と１８歳の少年２人が逮捕されました。２人は「調子にのりました」などと容疑を認めています。赤信号で交差点に進入し、赤い誘導棒を振りまわす２台のバイク。道交法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも会社員の１７歳と１８歳の少年２人です。２人は１０月１２日午前０時すぎ、釧路町中央２丁目の交差点で、信号無視をして交差点にバイクで