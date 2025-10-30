◇第50回社会人野球日本選手権大会第2日・1回戦日本生命5―4SUBARU（2025年10月29日京セラD）1回戦3試合が行われ、日本生命はSUBARUを5―4で下して2年ぶりの初戦突破を決めた。「6番・DH」の竹中研人内野手（23）が2本塁打を含む3安打4打点の活躍で逆転勝利に導いた。2度のリードを許す展開に、北海道出身の竹中は母校で何度も聞いた言葉を思い返していた。「勝利への執念」。田中将大（現巨人）らを擁して2度の夏の甲子